تبوك 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدني بن محمد أمين العلي عضو مجلس منطقة تبوك سابقًا في وفاة ابن شقيقه الدكتور نايف عبدالعزيز العلي.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب مدني العلي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //21:03ت م0300