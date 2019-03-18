سكاكا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسسيرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة في الصحة العامة 11 قافلة طبية في قرى المنطقة.وبين مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور أشرف بن بشير البركة، أن القوافل الطبية بدأت في أربع قرى وهي "عذفاء وطلعة عمار والنبك أبوقصر والشقيق " لتقديم خدمات طبية متخصصة, حيث شهدت المراكز الصحية بتلك القرى زيادة في أعداد المراجعين الشهرية، مقابل انخفاض في أعداد المرضى المحالين للمستشفيات شهريًا من تلك المراكز.وأشار الدكتور البركة إلى أن متوسط عدد الحالات التي تم الكشف عليها في كل قافلة 70 حالة, لافتًا النظر إلى أن القافلة الطبية تضم أخصائيين في طب الباطنية وطب الأطفال والنساء والولادة, بالإضافة إلى استشاري طب أسرة لدعم الخدمات الطبية المقدمة من المراكز الصحية في هذه القرى وتقديم خدمه طبيبة متخصصة.//انتهى//21:08ت م0301