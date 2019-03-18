الباحة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستفقد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي اليوم, مركز جرب، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته، يرافقه مديرو الدوائر الخدمية بالمحافظة.وعقد الدكتور العتيبي خلال الزيارة، اجتماعًا مع رئيس المركز فؤاد بن حسن الزهراني، ومشايخ القبائل، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.وفي ختام الزيارة, أوضح محافظ العقيق أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.من جانبه رفع رئيس مركز جرب شكره وتقديره نيابة عن مشايخ وأهالي مركز جرب لمحافظ العقيق على هذه الزياره ولرؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظة.//انتهى//21:16ت م0303