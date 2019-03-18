الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسلفت كتاب " المسجد الأقصى " أنظار زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الذي يتميز بضخامة حجمه وبعدد صفحاته التي بلغت 464 صفحة، وبوزن 12 كلغ، ويضم أكثر من 600 صورة لحرم المسجد الأقصى.ويظهر الكتاب الذي استغرق إعداده 7 سنوات الأهمية التاريخية والسياسية للمسجد الأقصى عبر العصور، حيث وثق الكتاب القدس القديمة والسور الذي يضم الساحات والمساجد والحدائق والمدراس التي يعود تاريخها إلى أقدم من 14 قرنًا.وقد جمع الكتاب لوحًا وصورًا وشروحات كتبت باللغة العربية واللغة الإنجليزية، من مختلف المجالات والعلوم التقطت خلال رحلة إرشادية شاملة تطوف بالقارئ في أنحاء المسجد الأقصى، حيث يتضمن الكتاب معلومات عن تاريخ موقع المسجد الأقصى المهم ومكانته.ويلفت القارئ وجود صور فريدة باهرة التقطت خصيصًا للكتاب الذي يعد مرجعًا تاريخيًا مصورًا.// انتهى //21:23ت م0304