القريات 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسبدأت بلدية محافظة القريات العمل على إعادة تأهيل وتطوير طريق الوادي والمعروف باسم طريق القصور، وذلك ضمن مشروع تأهيل وتطوير الشوارع الرئيسة بمحافظة القريات.وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن مشروع إعادة تأهيل طريق الوادي، يشمل الأعمال على توسعة الطريق وازدواجيته ليصبح عرضه 30 مترًا، كما تشمل التوسعة إنشاء جزيرة وســطية، ورصـيف بجانبي الطريق وبلدورات وأعمدة إنارة، مبينًا أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية في تطوير وتحسين مداخل المدينة، حيث يعد من المشروعات الهامة والحيوية التي سوف تخدم سكان مدينة القريات، خاصةً في ظل حركة التطور العمراني والانتشار السكاني المتزايد فيها، كون هذا الشارع شريانًا هامًا لحركة المرور، حيث يربط بين الطريق الدولي ووسط المدينة.وأكد أن البلدية ستنفذ خلال الفترة المقبلة العديد من المشروعات التنموية الخاصة بتطوير وتحسين مداخل المدينة، وتطوير وتحسين الأحياء الداخلية، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار محافظة القريات.//انتهى//21:27ت م0306