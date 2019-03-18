الباحة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عبدالرحمن الديلمي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإسكان بالمحافظة، والعمل على استكمال إجراءات تخصيص بعض المواقع التي سبق أن تم رفعها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المحافظة والبلدية وفرع الإسكان للتنسيق والمتابعة، والرفع بعدد من المواقع الأخرى للاستفادة من برامج الإسكان بالمحافظة.وأكد محافظ بني حسن، على حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة "وفقها الله " بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.كما قدم الغامدي شكره لمدير فرع وزارة الإسكان المهندس القحطاني ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة أعمال الإسكان بالمحافظة.من جهته قدم المهندس القحطاني شكره لمحافظ بني حسن، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان وحرصها على استكمال كافة برامجها، لكي يستفيد منها جميع أبناء الوطن الغالي.//انتهى//21:27ت م0307