مكة المكرمة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسزار أعضاء المجلس البلدي بمحافظة خليص برئاسة خالد المعبدي يرافقهم رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي اليوم مركزي السهم وأم الجرم.والتقى الأعضاء رئيس مركز السهم سعود بن لافي السلمي وعددًا من مشايخ وأهالي المركز، حيث اطلعوا على احتياجات الأهالي ومطالبهم.كما التقوا نائب رئيس مركز أم الجرم وليد اليتيمي ورئيس مركز النشاط الرياضي بركي مبيريك المعبدي ومشايخ وأهالي وأعيان المركز، واستمعوا إلى ملاحظات ومطالب أهالي المركز.وأكد رئيس المجلس البلدي خالد المعبدي على حرص المجلس لتلمس احتياجات الأهالي ومطالبهم، ودراستها والعمل على تنفيذها وفق الأنظمة، وتحديد الأولويات بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة - رعاها الله - الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين في كافة مناطق ومحافظات ومراكز هذه البلاد المباركة.// انتهى //21:37ت م0308