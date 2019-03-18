تبوك 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مصنعين داخل أحد الأحياء بعد ورود بلاغ من مواطن يفيد عن الاشتباه بعمالة تقوم ببيع مادة " التمباك " الممنوعة، وبعد التحقق من ذلك توجهت فرقة من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مكونة من صحة تبوك وأمانه منطقة تبوك والضبط الميداني بشرطة المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، أنه بعد مداهمة الموقع من قبل اللجنة تبين وجود عمالة آسيوية قامت بتحويل المنزل إلى مصنع لتحضير مادة التنباك الممنوعة، وتم ضبط مواد أولية تستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى تمباك جاهز للترويج لمنافذ البيع، وبالاشتباه بأحد المنازل المجاورة للمصنع الأول تم الكشف عن وجود مصنع آخر يقوم بصنع مادة التنباك، وتم مداهمته ومصادرة جميع المضبوطات، حيث بلغ عددها 130 كيلو جرام من مادة التنباك الممنوعة، والتحفظ على العمالة، ومن ثم توجهت اللجنة إلى المنافذ التي يتم بها بيع هذه الآفة ومصادرتها لإتلافها، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها التابعة، في عدم قبول مثل هذه المخالفات، وذلك حفاظًا على أرواح الناس.//انتهى //21:56ت م0310