الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسيفتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود بعد غدٍ " ملتقى التعاون المحلي في البحث والتطوير".ويشارك في الملتقى الذي يستمر ليوم واحد مجموعة من النخب الوطنية في ورش عمل وجلسات نقاش مشتركة، تهم مختلف القطاعات الحكومية، وتساهم نتائجها في مساعدة الجهات المختلفة في تحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني2020.// انتهى //21:59ت م0313