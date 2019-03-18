الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسجذبت المشاركة العلمية لكلية الملك فهد الأمنية الباحثين في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح مدير مركز الدراسات والبحوث رئيس تحرير مجلة البحوث الأمنية العميد الدكتور محمد عبد الله العمار أن كلية الملك فهد الأمنية - الذراع الأكاديمي لوزارة الداخلية-، وبتوجيه وإشراف ومتابعة من مديرها العام اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج تشارك سنويًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتتمثل المشاركة بالإنتاج الفكري الأمني، حيث إن الكلية رائدة بمركزها في مجال إنتاج البحث الأمني، الذي يركز على النوع، بحكم التخصص الأكاديمي، مضيفًا أن للكلية مشاركات محلية في جميع المحافل الرسمية التي تعنى بالثقافة، كما لها مشاركات في معارض الكتاب الدولية.وأشار إلى أن مجلة البحوث الأمنية تعد مجلة علمية محكمة معترف فيها بالمجالس العلمية في الجامعات السعودية والخليجية والعربية، ويوفرها مركز الدراسات والبحوث بجناح الكلية المشارك بالمعرض، كما أنها متاحة إلكترونيًا على موقع الكلية، يمكن لأي مهتم الاطلاع عليها، مشيرًا إلى أن المهتمين بالمجلة هم من نخبة الباحثين على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي.وأفاد أن مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد الأمنية لديه 3 مسارات في النشر العلمي، المسار الأول هو مجلة البحوث الأمنية، التي تجاوز عدد أبحاثها 400 بحث علمي محكم في المجال الأمني، والمسار الثاني بحوث مدعومة تعالج التحديات الأمنية التي تواجه القطاعات الأمنية، حيث تستقبل الكلية مقترحات القطاعات واحتياجاتها من الدراسات، وتقوم بعدها بتكليف فريق مختص في مجال البحث العلمي، ودراسة هذه الظواهر وتقديم نتائجها للقطاعات الأمنية، إضافة إلى تولي الكلية نشر رسائل الدكتوراة والماجستير في المجال الأمني، لتكون متاحة للجميع على موقع الكلية وعلى المرصد الأمني المتاح على شبكة الإنترنت.ويعرض داخل الجناح أفلام تحكي تاريخ الكلية الممتد منذ 85 عامًا، وشاشة عرض مرئي أخرى تعرف الزوار بالكلية، وثالثة تعرض إصدارات الكلية الـ24 لعام 1440هـ.// انتهى//22:00ت م0314