عمّان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسانطلقت في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة التطرف العنيف، الذي ينظمه الجيش الأردني بالتعاون مع الجانب الأميركي، وبمشاركة عربية ودولية.ويلقي عدد من المتخصصين والخبراء بهذا المجال كلمات في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، حول مجمل الأطر والأهداف والرسائل التي سيسلط عليها الضوء في ظل تسارع وتيرة التطرف وانتشاره، واستثماره لوسائل التواصل الاجتماعي وثورة تكنولوجيا المعلومات، كما سيقدم عدد من الخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر، أوراق نقاشية ودراسات في مجال التطرف الفكري.// انتهى //22:29ت م0316