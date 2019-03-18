عشق آباد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسعقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور تركمانستان اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد.وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث رحب الجانبان بإقامة مجلس مشترك بين البلدين على المستوى الحكومي ومجلس رجال الأعمال البحريني ونظرائهم التركمانستانيين، إضافة إلى استعراض القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما شهد الجانبان مراسم التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.// انتهى //22:30ت م0317