طرابلس 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج، مساء اليوم بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وذكرت حكومة الوفاق الليبية في بيانها، أن السراج ولودريان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأوضاع في الساحة الليبية.كما أطلع السراج الوزير الفرنسي على جهود حكومة الوفاق من أجل عودة الأمن والاستقرار، والترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية من أجل عقد الملتقى الوطني الجامع.// انتهى //22:39ت م0319