الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فندق الماريوت ومجمع الشقق التنفيذية للماريوت في الحي الدبلوماسي بالرياض.وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي " أنا سعيد أن أكون في افتتاح ماريوت الحي الدبلوماسي وهذا العمل وطني قبل كل شيء قبل الأمور التجارية، فالمكسب الحقيقي في الوطن والعمل من أجل الوطن والتفاني من أجله، فله الحق أن نعمل جميعًا سواء من شركات متخصصة وأفراد، وهذا العمل بإذن الله عمل ناجح يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وعطاء في مسيرة تنمية بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - " معربًا سموه عن شكره وتقديره لكل من ساهم وقدم في هذا العمل.‏وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة "دور للضيافة" المهندس عبدالله العيسى " عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه وافتتاحه ، مبينًا ما يمثله الفندق من خطوة من خطوات الشراكة الناجحة في مسيرة شركة دور للضيافة مع شركة ماريوت الدولية والتي تمتد لأربعة عقود، في ثالث فنادق ماريوت.بدوره، أشار المدير التنفيذي لـ "ماريوت الدولية" في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أليكس كيرياكيدي إلى أهمية تأصيل الشراكة مع "دور" وتعزيزها بشكل مستمر، منوهًا بالرؤية المستقبلية والمشتركة التي تمتدّ من خلال تنفيذ مشاريع استثنائية.يذكر أن مشروع فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية في الحي الدبلوماسي على مساحة بناء تغطي 25000 متر مربع، كما تم استيحاء فكرة تصمم الفندق من جمال تفاصيل وادي حنيفة والاستعانة بأفضل المصممين والمقاولين العالميين لتنفيذه.ويتكوّن الفندق من 220 جناحًا وشقة فندقية فاخرة فئة 5 نجوم، ومطاعم عالمية، إضافة إلى قاعة احتفالات، وغرف اجتماعات، ومركز لرجال الأعمال و مركز للياقة البدنية و منتجع صحي على أحدث طراز بالإضافة إلى قاعة وغرف اجتماعات تتسع إلى أكثر من 500 شخص.كما يضم الفندق أعمال 14 فنانًا سعوديًا بعرضهم أجمل اللوحات الفنية لتضيف بعدًا آخر في تميزه.// انتهى //23:44ت م0334