الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره الإعدادي في الرياض الذي يمتد حتى الـ 26 من شهر مارس الجاري، تزامنًا مع أيام FIFA لشهر مارس.وخضع لاعبو "الأخضر" في أول أيام المعسكر اليوم لفحوصات للوقوف على جاهزيتهم البدنية والصحية.وأجرى لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم على ملعب جامعة الملك سعود، حيث تركزت الحصة التدريبية التي أجريت تحت إشراف المدير الفني يوسف عنبر على تمارين تكتيكية تمثلت في مناورة على ربع مساحة الملعب بهدف الاستحواذ على الكرة والضغط، ومران تكتيكي دفاعي.من جهة أخرى، ينتظم اللاعب حسن شراحيلي في معسكر المنتخب بعد غدٍ في أعقاب مشاركته مع ناديه ، وسيجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الثلاثاء حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تمام السادسة والنصف مساء.// انتهى //23:45ت م0335