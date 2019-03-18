سلفيت 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شقيقين من بلدة الزاوية غرب سلفيت.وأوضحت مصادر محلية في سلفيت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين أحمد وخضر محمود شقير، أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل البلدة.من جهتها، أكددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن الأسيرة المسنة رسمية مراعبة من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، مساء اليوم بكفالة مالية لحين المحكمة، موضحة أن الاحتلال اعتقل المسنة الجمعة الماضية بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته، واعتقال اثنين من أبنائها، وأن الأسيرة تعاني من مشاكل صحية عديدة منها السكري والضغط، وصعوبة في التنفس والحركة والنظر، ومشاكل أخرى في الظهر.// انتهى //23:54ت م0337