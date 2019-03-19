أملج 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني الذي يزور المحافظة حاليًا، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد خالد محمدعلي الجهني ومدير الإدارة العامة للعمليات بالمنطقة العقيد ناصر القويزاني ومدير الشئون الإدارية والمالية العقيد معدي الربيعة.وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ بالعميد الشهراني ومرافقيه في محافظة أملج، مثنيًا على الجهود المتميزة التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني بالمحافظة من الاستعداد المبكر للحالات الجوية المتوقعة، والاستجابة السريعة خلال حالات الطوارئ، كما تطرق اللقاء لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المحافظة ومراكزها.من جهته أعرب الشمراني عن شكره لمحافظ أملج على حسن الاستقبال ومتابعته المستمرة لأداء الإدارات الحكومية في المحافظة.// انتهى //00:20ت م0340