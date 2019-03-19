صامطة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستنطلق غداً فعاليات دورة الشيخ هادي المدخلي العلمية الرابعة، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وذلك بجامع الشيخ أحمد جابر بالمحافظة.وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام على ثلاثة دروس علمية الأول بعنوان " شرح أصول السنة للأمام أحمد رحمه الله " يلقيه محمد بن محمد عكور ، و الثاني بعنوان " شرح الاربعين النووية " يلقيه يحيى بن عبده طالبي ، فيما يحمل الدرس الثالث عنوان " شرح نخبة الفكر " يلقيه عبدالله بن محمد نجمي .وتأتي الدورة العلمية ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //00:22ت م0341