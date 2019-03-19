جيزان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة بالطالب أسامة بن قاسم معيني من ثانوية العارضة بالحد الجنوبي المركز الرابع على مستوى المملكة في مشروع تحدي القراءة العربي بنسخته الرابعة.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته وتعليم جازان بهذا الإنجاز ، مثمناً جهود منسقي المشروع بالإدارة (بنين وبنات) على جهودهم.وبين أن الإدارة هدفت من خلال المشاركة في مراحل المشروع لغرس حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتعويدهم على الاطلاع الدائم بما يثري مداركهم ويغذي عقولهم، متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى//00:24ت م0342