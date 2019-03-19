الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسقام وفد من الفنانين العالميين المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم بزيارة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م.وأوضح مسؤول الوفد عبدالله البرقان أن الوفد تكون من 55 فناناً تشكيلياً من 45 دولة، شاركوا في فعالية "الفنان المقيم" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث عاش هؤلاء الفنانين في الصحراء بموقع الصياهد الجنوبية لمدة شهر كامل، وقدم كل فنان ثلاث أعمال من الرسم أو النحت أو الغزل أو غير ذلك من الأعمال الفنية التي استوحاها الفنان من خلال معايشته لبيئة الصحراء، فكانت مجموعة من اللوحات الرائعة التي أنتجتها أذواق متنوعة عن الإبل والصحراء والطبيعة والملوك والأمراء.وأشار إلى أن من أجمل اللوحات التي رسمت في المهرجان؛ لوحة عن المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.وعبر عدد من أعضاء الوفد الزائر للمعرض عن إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم في معرض الرياض للكتاب، حيث نوهت الفنانة حفصة التميمي من سلطنة عُمان عن تنوع معرض الرياض وبما يمتاز به من شمولية وموضوعات متنوعة، وقالت إن هذه الزيارة هي فرصة لتعريف مجموعة الفنانين العالميين بالبلاد العربية وثقافتها، خاصة وأن لكل فنان ثقافة مختلفة.فيما أشارت مساعدة لجنة المهرجان فنانة النحت على الحجر "شار تي" من دولة زمبابوي بأن المعرض قد عكس لها مدى ثقافة الشعب السعودي وحبه للقراءة والاطلاع وارتباطه بالكتاب كارتباطه وعشقه للصحراء أو أكثر ، واكتشفت جمال الصحراء والأجواء الربيعية الملهمة للشعراء والفنانين عامة والإبداع.فيما قالت الفنانة الفلبينية "إيز او" والمهتمة بغزل الصوف وتشكله في لوحات فنية بأشكال تراثية، إن ما وجدته في الصحراء خلال مهرجان الإبل حكى عن العمق والأصالة، وما لمسته في معرض الرياض للكتاب أكد هذا العمق الثقافي والإرث العظيم النابع من حب القراءة، كونها زاد المعرفة.// انتهى //00:42ت م0347