الرياض 11رجب 1440 هـ الموافق 18مارس 2019 م واسأعلن «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» عن إطلاق أول دوري تقني رياضي بعنوان «هاكاثون دوري ذكاء» بالشراكة مع «مركز الدراسات المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي» (ذكاء) وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وسيقام دوري ذكاء بتاريخ ٢٩ مارس الحالي في العاصمة الرياض، ويجتمع فيه ١٥٠ فريقًا من المبرمجين ومحلّلي البيانات ليتنافسوا فيما بينهم على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين بذلك على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المباريات للتوقع بمخرجات مباريات الدوري السعودي المتبقية.وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي (A.I.) والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة المتعلّقة بنتائج الفرق وأداء اللاعبين وغيرها من البيانات التي يتم جمعها في مباريات كرة القدم بالدوري، ويستطيع محللو البيانات استخدام تلك البيانات لبناء وتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن «الهاكاثون يأتي انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من أولوياتها تنمية القدرات واستقطاب الكفاءات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي».وبيّن أن «الفرق ستتنافس خلال يوم واحد في غضون ١٢ ساعة، على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج باقي مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، وبمجرّد أن يسلّم الفريق النتائج المتوقّعة لكل مباراة لن يسمح بأي تعديل أو تغيير للعمل النهائي».من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القنّي أن الهاكاثون يأتي «إيمانًا منّا في الاتحاد وشركائنا بأهمية جذب وتنمية الكوادر العلمية الوطنية»، موضحًا: «ولأن كرة القدم هي الرياضة المفضّلة في المملكة؛ وجدنا ذلك فرصة عظيمة لدعم جهودنا في دعم أبناء وطننا في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠».وستستخدم الفرق المشاركة في الهاكاثون، البيانات الخاصّة بفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المباريات لتوقع نتائج مباريات الجولات المتبقّية من الدوري، وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التي حقّقت أعلى نسب في الدقّة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري لهذا العام، علماً ان الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي.ويأتي الهاكاثون برعاية من «الهيئة العامة للرياضة» و«رابطة الدوري السعودي للمحترفين»، بالإضافة إلى شركة «إكسنتشر» ايماناً منهم بخلق مناخ تقني يواكب العصر الحالي بوجود نخبة من المختصين والمهتمين في تقنية الذكاء الاصطناعي.// انتهى //00:56ت م0348