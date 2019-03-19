الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يستقبل الأمراء والمفتي العام والمواطنينالقيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق ومـلاوي في ضحايا الإعصارات التي اجتاحت بلدانهمخالد الفيصل يلتقي سفير اليابان وقنصل إيطالياأمير الرياض يفتتح فندقاً ومجمعاً للشقق الفندقية بالحي الدبلوماسيأمير جازان يشيد بقوة أمن المنشآت بالمنطقةعبدالله بن بندر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعودأمير الجوف يجتمع بأعضاء من مجلس الشورىأمير الشمالية: اقتصادنا متين ورؤية 2030 أعادت الهيكلةأمير الرياض يكرّم رجل أمن في الأفلاج أنقذ طفلاً من حريقافتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء بالقصيمد.آل الشيخ يزور مصابي الحد الجنوبي ويطمئن على صحتهموفد من "الصناعات العسكرية" يزور مركز المعلومات الوطنيهولندا: قتلى في إطلاق نار والشرطة تتعقب مشتبهاً «تركيا»نيوزيلندا: هل أخفقت المخابرات في توقع المجزرة؟حان الوقت للالتفات للإرهاب الغربيالصراع الحوثي يصل اللجان الثوريةالشرعية تطالب بفضح معرقلي اتفاق ستوكهولم// يتبع //06:09ت م0003