عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/7/12 هـ الموافق 2019/03/19 م واس
الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يستقبل الأمراء والمفتي العام والمواطنين
القيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق ومـلاوي في ضحايا الإعصارات التي اجتاحت بلدانهم
خالد الفيصل يلتقي سفير اليابان وقنصل إيطاليا
أمير الرياض يفتتح فندقاً ومجمعاً للشقق الفندقية بالحي الدبلوماسي
أمير جازان يشيد بقوة أمن المنشآت بالمنطقة
عبدالله بن بندر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود
أمير الجوف يجتمع بأعضاء من مجلس الشورى
أمير الشمالية: اقتصادنا متين ورؤية 2030 أعادت الهيكلة
أمير الرياض يكرّم رجل أمن في الأفلاج أنقذ طفلاً من حريق
افتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء بالقصيم
د.آل الشيخ يزور مصابي الحد الجنوبي ويطمئن على صحتهم
وفد من "الصناعات العسكرية" يزور مركز المعلومات الوطني
هولندا: قتلى في إطلاق نار والشرطة تتعقب مشتبهاً «تركيا»
نيوزيلندا: هل أخفقت المخابرات في توقع المجزرة؟
حان الوقت للالتفات للإرهاب الغربي
الصراع الحوثي يصل اللجان الثورية
الشرعية تطالب بفضح معرقلي اتفاق ستوكهولم
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