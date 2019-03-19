نيويورك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسقادت البنوك الأسهم الأمريكية للارتفاع يوم أمس الاثنين رغم تراجع بوينج وفيسبوك في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من أجل تأكيد التزامه بسياسة نقدية صبورة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 66.11 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة ليصل إلى 25914.98 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.54 نقطة أو 0.37 بالمئة مسجلا 2833.02 نقطة.كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 25.95 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 7714.48 نقطة.// انتهى //06:14ت م0008