طرابلس 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات ، كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي لشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بموسكو ، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع في ليبيا.ونقلت تصريحات رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في ليبيا، سالم بن تاهية، وتأكيده استعداد أغلب البلديات الليبية للانتخابات نهاية شهر مارس الحالي، ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف أكثر من 50 بلدية غرب البلاد وجنوبها، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى التي تستهدف 52 بلدية، ستكون في غرب البلاد وجنوبها فقط.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، موضحة عودة الهدوء إلى ضواحي العاصمة طرابلس بعد اشتباكات مسلحة ،كما نوهت إلى اختطاف ثلاث من منطقة الغدوة شرق سبها جنوب البلاد إثر هجوم مسلح شنته الجماعات الإرهابية مجدداً.// انتهى //08:33ت م0010