إسلام آباد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استعراض القوات الجوية الباكستانية عمليات هبوط وإقلاع مقاتلاتها وتزويدها بالأسلحة والوقود على الطرق السريعة كجزء من تمارين جوية تهدف إلى تعزيز حيوية قواتها وجاهزيتها للتصدي لأي عدوان مفاجئ.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أشار إلى أن الأيام الـ30 القادمة تعتبر حساسة للغاية بسبب إمكانية شن الهند هجوم مفاجئ على باكستان.وتابعت تطورات حملة مكافحة الفساد الجارية في باكستان وتعزيز الرقابة على الحسابات المصرفية لتفنيد الحسابات التي تستخدم في عمليات غسيل الأموال.وأشارت إلى تحذير باكستان للمجتمع الدولي من الانعكاسات السلبية لتنامي ظاهرة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين على الأمن العالمي.وأخبرت عن مساعي باكستان لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة ظاهرة الإسلاموفوبيا في ضوء الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزلندا، وتبني آلية مشتركة بين الدول الإسلامية لمكافحة ظاهرة التحريض ضد المسلمين.وتطرقت إلى وصول وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني البلدين.كما أخبرت عن بدء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي زيارة رسمية إلى الصين لحضور اجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بشأن الوضع الإقليمي.وتناقلت في الشأن الدولي أنباء الهجوم المسلح الذي وقع في هولندا وأوقع ثلاثة قتلى.// انتهى //09:41ت م0019