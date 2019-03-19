الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية - القسم النسائي - بمركز نفي التابع لمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان "الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي"، وذلك بقاعة التدريب بمقر للجنة خلال الفترة المسائية.وتتناول الدورة عدة محاور منها المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي والرئوي، وكيفية التعامل مع حالات الغصة، ومعاينة المصاب وطرق إسعافه، إضافة إلى تدريبات عملية.وتأتي هذه الدورة ضمن برامج لجنة التنمية لخدمة المجتمع.// انتهى //09:42ت م0020