نجران 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظم فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد أمس، محاضرة بعنوان "وجوب طاعة ولي الأمر وثمارها على الفرد والمجتمع"، وذلك بجامع سارة بنت محمد بحي المشعلية.وتأتي المحاضرة التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة نجران الدكتور محمد بن سرار اليامي، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العام الحالي.// انتهى //09:51ت م0022