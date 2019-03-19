الطائف 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب في 7 أحياء بمحافظة الطائف بتكلفة بلغت 66.12 مليون ريال.وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن المشروع يخدم أحياء جبرة 1 وجبرة 2 وجبرة 3 ومخطط بن فتن والجال "النويشر" والمليساء والنسيم "الزهور"، مبيناً أن أطوال الشبكة بلغت 70.586 كم، بواقع 2010 توصيلة عقار يستفيد منها 20100 نسمة.ودعا المهندس الغامدي العملاء في تلك الأحياء بضرورة مراجعة مكتب خدمة العملاء الذي أعد خصيصاً بالموقع، أو من خلال مكتب خدمات العملاء في مقر الشركة بالمثناة لاستقبال طلباتهم للتوصيلات المنزلية، مؤكداً أنهم سيواصلون تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية واستكمالها لرفع نسب تغطية خدمتي المياه والصرف الصحي في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، وذلك في إطار مبادرات قطاع توزيع المياه ضمن رؤية المملكة 2030.وثمن مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودعم ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي.// انتهى //10:11ت م0023