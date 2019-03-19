بيروت 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنقلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في كلمه له، أنّ موعد دحر منظومة الفساد في لبنان سيحل قبل حلول شهر رمضان المبارك، في وقت مال المشهد السياسي اللبناني إلى الانفراج عقب جو مشحون بتصريحات متضادة، على خلفية عدد من الملفات النزاعية.وسلطت الصحف الضوء على موقف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفيلة أمس، من الاحتجاجات الحاشدة في البلاد، التي تطالبه بالاستقالة على الفور، وإعرابه عن تصميمه تنفيذ خطة انتخاب خلفًا له.وأخبرت صحف الثلاثاء عن نجاح قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تضييق الخناق على مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المحاصر شرق سوريا.فلسطينيًا.. اهتمت بعجز منظومة الإحتلال الإسرائيلي عن إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.وتحدثت الصحف عن دخول التظاهرات في السودان شهرها الرابع، تحت شعار "حرية، سلام، عدالة"، في ظل قمع السلطات المحلية لها بالغازات والهراوات.ورصدت اعتقال الشرطة الهولندية مشتبهًا به في هجوم إرهابي محتمل، بمحطة قطار مدينة أوتريخت، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.وعرضت صحف لبنان إعلان حكومة نيوزيلندا، نيتها تشديد قوانين حيازة السلاح، بعد المجزرة التي ارتكبها إرهابي أسترالي في مسجدين.// انتهى //10:12ت م0024