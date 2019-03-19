الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:13ت م0025