جدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في محافظة الطائف , حيث تم تمكين 100 أسرة من رؤية أبنائهم في اليوم الأول للافتتاح , وستستمر الخدمة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة والسبت وذلك بجمعية مراكز الأحياء بشارع الجيش إلى حين تدشين مقر الخدمة الجديد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي , أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي المودة لتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل الطرق , فضلاً عن حرص الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في أماكن تواجدهم.وأبان السمنودي أن جمعية المودة وبناء على الشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , تُعد الجهة المخولة لتقديم خدمات مراكز شمل في المنطقة الغربية , حيث تم البدء منذ حوالي شهرين في تقديم خدمات الرؤية والزيارة في مدينة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز يسر التابع لجمعية مراكز الأحياء , لافتاً إلى أنه وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم تدشين فرع خاص في الصيرفي مول بمدينة جدة على مساحة 1000 متر مربع , وذلك لخدمة الأسر المنفصلة عبر خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة وفض النزاعات بين الأسر وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والقانونية والعلاج السلوكي للأطفال المضطربين.وأضاف أن نسـبة التغيير الإيجـابي للأسر المنفـصلة والمستفيدين من مبادرة مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة بـجمعية المودة في العام 2018 قد بلغت 62.7% .// انتهى //10:14ت م0027