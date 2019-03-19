طوكيو 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضًا اليوم، في الوقت الذي عمد فيه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في أسهم شركات التصدير، لكن الخسائر كبحتها مكاسب حققها القطاع المالي، الذي تلقى الدعم من ارتفاع العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية.وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.1% إلى 21566.85 نقطة. وهوى سهم زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 11%، وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة، فيما عزاه متعاملون إلى خفض شركة وساطة لتصنيف السهم. وتكبدت أسهم شركات التصدير خسائر مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.4%، وهبط سهم باناسونيك 0.7% بعد أن ارتفع في اليوم السابق.على الجانب الآخر، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التأمين والبنوك التي تتصيد الأصول عالية العائد مثل السندات الأجنبية. وزاد سهم ام.اس آند ايه.دي للتأمين 0.5%. وارتفع سهم داي-إيتشي لايف 1.3%، في حين زاد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية واحدًا بالمئة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1610.23 نقطة.// انتهى //10:19ت م0029