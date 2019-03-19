سكاكا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، الرئاسة الفخرية لجمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا "بشراكم" سعد بن مديسيس السويلمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية كريمة للقرآن الكريم ودعم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ونهوضها في تأدية رسالتها.وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن فخره واعتزازه بالرئاسة الفخرية لجمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا، داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد.من جانبه قدم رئيس الجمعية شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لقبوله بالرئاسة الفخرية للجمعية ولدعمه المستمر لأنشطتها وبرامجها.// انتهى //11:27ت م0049