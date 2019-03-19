الخفجي 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسزار محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أمس، جناح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخفجي المشارك بمهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته السابعة، وذلك ضمن فعاليات موسم الشرقية 2019م بالمحافظة.وأشاد الهزاع بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن بالمنكر في المحافظة، مبديًا إعجابه بما يحتويه المعرض من أركان دعوية وإرشادية، إذ شهد المعرض توزيع العديد من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي نالت إعجاب زوار المهرجان.// انتهى //11:27ت م0050