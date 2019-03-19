المدينة المنورة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسدشّن قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي اليوم، المعرض المصاحب للحملة التوعوية الأولى للقوات الخاصة لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا".ويهدف المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بمجمع "الراشد مول"، إلى رفع مستوى السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع, ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية، من خلال تقديم المنشورات والعروض التوعوية والاهداءات.ويجسّد المعرض جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة نحو تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق, ومرتادي الطرق, إلى جانب إيجاد جانب تعاوني يعزّز السلامة الأمنية والمرورية على الطرقات.// انتهى //11:35ت م0051