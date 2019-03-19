سكاكا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس وأعضاء إدارة فريق " عين على الصحراء " للبحث عن المفقودين والإنقاذ التطوعي .وفي بداية اللقاء استمع سموه من رئيس الفريق نايف بن محمد النصيري،لنبذة عن أعمال الفريق التي انطلقت في المنطقة عام 1423هـ بعدد تسعة اشخاص ، حتى تجاوز 200 عضو .وأضاف النصيري، أن الفريق يقوم بالتعامل مع البلاغات الواردة إليه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة لتنطلق بعد ذلك فرق البحث وجميعهم خضع لدورات معتمدة من الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق، مفيداً أن الفريق قام بمباشرة أكثر من 65 حالة إنقاذ .وبين أن الفريق لديه برنامج للتبرع بالدم تحت شعار "بدمي تحيا روح" وكذلك برنامج "فزعة" يخدم المتعطلين على الطرقات بالمنطقة، مشيراً إلى أن التعامل مع الفريق والبلاغات يتم عبر التطبيق الخاصة به في الأجهزة الذكية .وأوضح رئيس الفريق أن فريقه " عين على الصحراء " ، حصل على نوط وزارة الداخلية في عام 1424هـ والعديد من شهادات الشكر والتقدير.وثمن سمو الأمير فيصل بن نواف للفريق هذه المبادرة الانسانية التي تستحق الشكر لقاء هذا العمل الخيري، متطلعا لزيادة مثل هذه الأعمال التطوعية بالمنطقة من قبل الشباب ، راجياً سموه لأعضاء الفريق المزيد من التوفيق ./انتهى//11:44ت م0052