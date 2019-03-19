الريث 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستنظم إدارة التدريب والتوطين بغرفة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية "هدف" والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الريث ومكتب التعليم بالريث غداً، دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المبيعات الحديثة"، ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين "مكن لمستقبل زاهر"، وذلك بمقر المكتب التعاوني بالريث.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، لإكساب المتدربين المهارات المعرفية، وأسس وطرق البيع الحديثة، والفرق بين التسويق والبيع، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل، وكيفية اقناع العميل بالمنتج أو الخدمة، ومراحل عملية البيع، وإرشاد مهني والتعريف ببرامج البيع.// انتهى //11:47ت م0053