ثقافي / ثلاثة دروس علمية بتعاوني صبيا غداً
الثلاثاء 1440/7/12 هـ الموافق 2019/03/19 م واس
صبيا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غدًا, ثلاثة دروس علمية الأول بعنوان " الدروس المهمة " ويلقيه عادل بن أحمد شيخ بجامع حي الزبارة, والثاني بعنوان "تأملات في تفسير القرطبي " ويلقيه حمود بن علي عسيري بجامع الراجحي بصبيا.
ويحمل الدرس الثالث عنوان " شرح سورة الفرقان من تفسير ابن كثير " ويلقيه أحمد بن زين صهلولي بجامع الغروي بالمحافظة.
وتأتي هذه الدروس العلمية التي ستقام بعد صلاة العشاء ،ضمن المناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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11:52ت م
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