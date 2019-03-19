صبيا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غدًا, ثلاثة دروس علمية الأول بعنوان " الدروس المهمة " ويلقيه عادل بن أحمد شيخ بجامع حي الزبارة, والثاني بعنوان "تأملات في تفسير القرطبي " ويلقيه حمود بن علي عسيري بجامع الراجحي بصبيا.ويحمل الدرس الثالث عنوان " شرح سورة الفرقان من تفسير ابن كثير " ويلقيه أحمد بن زين صهلولي بجامع الغروي بالمحافظة.وتأتي هذه الدروس العلمية التي ستقام بعد صلاة العشاء ،ضمن المناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //11:52ت م0057