الخبر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستستقطب فعالية "جادة الترفيه" في "موسم الشرقية 2019" على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، أكثر من 6 آلاف زائر يومياً من خلال تقديم العروض الفنية المباشرة، والأركان التفاعلية، والاستعراضات الكرنفالية، ومعرض الديناصورات الذي يقدم عرضاً لأكثر من 20 نموذجاً من الديناصورات، إضافة إلى عروض المسرح الغنائي، والنوافير الراقصة والألعاب النارية التي تضـــيء سماء المنطقة بألوانهـا الزاهيـة.كما يشارك في الفعالية فريق ملتقى النخبة التشكيلي بتقديم الرسم الحر والتلوين أمام الجمهور، إلى جانب متعة التسوق في سوق الكهوف الكرستالية، والعروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية وألعاب الأطفال.يذكر أن "موسم الشرقية" الذي يقام تحت شعار "الشرقية ثقافة وطاقة"، خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، يٌعد أول مواسم السعودية ضمن برنامج جودة الحياة 2020، الذي يٌعد أحد أهم برامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.ويضم الموسم أكثر من 100 فعالية متنوعة ومتميّزة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع وتتضمن فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة.// انتهى //11:52ت م0058