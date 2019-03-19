طرابلس 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسألقت السلطات الليبية المختصة، القبض على نحو 250 مهاجرًا غير شرعي، ينتمون لعدة جنسيات.وأعلنت مديرية أمن بنغازي، أن دوريات قسم النجدة تمكنت خلال هذا الأسبوع، من القبض على نحو 250 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، في بيان نشرته مديرية الأمن اليوم: "إن المهاجرين الذين أُلقي القبض عليهم أُحيلوا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات القادمين من الصحراء الليبية، وكذلك عبر المنافذ البرية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا، المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية، نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.// انتهى //12:11ت م0060