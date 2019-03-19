القدس المحتلة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مبنى قيد الإنشاء تابع لمدرسة الرازي في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن آليات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، معززة بقوات ضخمة راجلة ومحمولة، اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخلها، وقامت بإخلاء الطلبة والهيئة التدريسية، قبل الشروع بهدم المبنى المكون من طابقين، دون سابق إنذار.// انتهى //12:12ت م0061