القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، اليوم، زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للتباحث مع عددٍ من كبار المسؤولين، حول سُبل تطوير العلاقات العربية الإسبانية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي، في تصريح له بالقاهرة، أن أبو الغيط سيعقد خلال الزيارة جلسة محادثات هامة مع ملك أسبانيا فيليب السادس، لاستعراض الموقف الحالي للعلاقات العربية الإسبانية.وأضاف، أن الأمين العام للجامعة العربية سيلتقي أيضًا ووزير خارجية أسبانيا جوزيب بوريل، لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وأسبانيا، خلال الفترة المقبلة.// انتهى //12:18ت م0063