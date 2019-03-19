الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالتعاون مع البلديات الشرقية حملتها الميدانية المكثفة التي أطلقتها في المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام، بهدف حصر المواقع والتأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات وبنود العقد الاستثماري، واستعادة المواقع المخالفة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، ضمن حملتها الخاصة لرفع درجة امتثال المنظومة الاستثمارية في المنطقة.وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن الحملة التي نفذتها لجنة استعادة المواقع , استعادت 65 موقعًا استثماريًا مخالفًا لبنود العقود الاستثمارية واللوائح والاشتراطات، وذلك ضمن جهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة.وأفاد أن هذه الحملات شملت المحال والمواقع والأراضي الاستثمارية في حاضرة الدمام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات في العقود وسريانها، ورصدت مخالفات تمثلت في انتهاء العقود أو التأخير في تنفيذ البنود والاشتراطات التعاقدية وإهمالها، كما شملت إشعار المخالفين وتوعية المستثمرين لضمان الالتزام بالبنود والاشتراطات التعاقدية وتطوير الخدمات.وكانت أمانة المنطقة الشرقية أطلقت مؤخرًا حملة مكثفة لرفع درجة امتثال المواقع الاستثمارية، عبر جولات ميدانية ورسائل توعوية للمستثمرين، إضافة إلى إطلاق عدد من المنصات للتواصل والمشاركة في صناعة الاستثمارات من بينها تطبيق (استثماري) للأجهزة الذكية.// انتهى//13:30ت م0090