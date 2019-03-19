بريدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم ، محافظ ضرية المكلف صالح الشمعلي، يرافقه رئيس مركز الظاهرية عبدالإله المطيري، ورئيس بلدية الظاهرية ناصر الفوازي، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه مجلة "مساجدنا خضراء" ومجلة "احتفال اليوم الوطني 88" لمركز الظاهرية.ورحب سموه بهم في بداية اللقاء ، مشيداً بتفاعل بلدية الظاهرية بتفعيل مبادرة "مساجدنا خضراء" ، مؤكداً أهمية العناية بالمساجد الذي هو ديدن قادة المملكة منذ تأسيسها حتى عهدنا الحالي ، منوها بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، من جهد في سبيل العناية بالمساجد وعمارتها ، والاهتمام الكبير في عمارتها للحرمين الشريفين.وقال سموه :" إن للمساجد والجوامع مكانة في حياة المسلم وأصحاب المنهج السليم ، إذ أن قيادتنا الحكيمة – أيدها الله – تهتم في العناية بها" , مظهراً أهمية تفعيل مبادرة مساجدنا خضراء لما لها من أثر إيجابي كبير جداً على المجتمع ، حاثاً على تكثيف التوعية.وأثنى سموه على الجهود المبذولة من بلدية الظاهرية في الاحتفال باليوم الوطني ، مؤكداً أهمية هذه المناسبة التاريخية في نفوس أفراد الشعب السعودي كافة.من جانبه أعرب محافظ ضرية المكلف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه للمناشط بالمنطقة كافة.// انتهى //13:39ت م0096