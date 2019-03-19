حائل 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل المعرض الدائم لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل طلاب التعليم بالمنطقة ،إذ سجل خلال العام الدراسي الحالي زيارة 12 مدرسة يشكلون 256 طالباً ومعلما .وأبان المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة سلطان بن عبدالعزيز البراهيم ،أن المعرض يحتوي على العديد من اللوحات الايضاحيه عن مسيرة الهيئة ومراحل إنشائها ومعروضات للمستلزمات والأجهزة الطبية ووسائل الإنقاذ والإسعاف ،فضلاً عن تقديم الإرشادات الإسعافية للزوار .وأفاد أن هذه الزيارات لها أثر ايجابي في توعية الطلاب بكيفية التصرف والتعامل بالشكل الصحيح مع الحالات قبل وصول الفرق الإسعافية عند طلب الخدمة الإسعافية على هاتف الطواريء ( ٩٩٧ ) .// انتهى //13:40ت م0097