مكة المكرمة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسزار وفد من قسم المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم، مركز جمعية الأطفال المعوقين بالعاصمة المقدسة.وتجول الوفد في أقسام المركز واطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين ومنها القسم الطبي ويضـم الاستقبال والملفات، والعيادة الطبية، ووحدة العلاج الطبيعي، والمسبح، وعيادة النطق والتخاطب، وعيادة العلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية، وقسم سكن الأطفال والقسم التعليمي الذي يضم عدد المراحل التعليمية وهي الطفولة والتأسيس، والتربية الفكرية، ومرحلة التمهيدي، ومرحلة التعليم الابتدائي، إضافة إلى الأنشطة المساندة ومنها فصل القرآن، وورشة الرسم والفنون، ومعمل الحاسب الآلي المجهز بأحدث النظم الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.كما شارك الوفد أطفال الجمعية في البرنامج التوعوي الذي أقيم بمناسبة الزيارة، وتجربة كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة والسير في المضمار المجسد الذي يحاكي بعضاً من الصعوبات التي يمر بها المعوقين في حياتهم اليومية.وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.وأبدى الوفد إعجابهم بما شاهدوه من خدمات مختلفة للأطفال، متمنين أن تكلل جهود الجميع بالخير والسداد.// انتهى //13:41ت م0098