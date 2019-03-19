الأحساء 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسحققت الإدارة العامة لتعليم الأحساء في مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للعام الجاري، أربع مراكز ضمن العشر الأوائل على مستوى المملكة للبنين والبنات في عدة مواد ولجميع المراحل, بمشاركة 47 إدارة تعليمية.وتهدف مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات إلى الإسهام في تحقيق السياسة التعليمية في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وجاءت نتائج الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى الوزارة كتالي: في مجال الرياضيات للمرحلة المتوسط حصل عليه الطالب نصر الله يوسف السلمان على المركز الخامس, وفي مجال الرياضيات للمرحلة الثانوية حصل الطالب مصطفي سالم الخميس على المركز السابع وحصل الطالب علي محمد الشخص على المركز الثامن, وفي مجال الفيزياء حقق الطالب حيدر علي الحسن المركز الثامن.وقدم مدير إدارة النشاط الطلابي صلاح المغربي التهنئة إلى المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد الغنيم ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد العيسى على هذا الإنجاز, وإلى الطلاب وأسرهم وقائدي المدارس ومنسوبي النشاط الطلابي.من جانبه أشار رئيس قسم النشاط العلمي عبد العزيز المانع إلى أن البرنامج اِسْتُعِدَّ له جيدًا من بداية العام وحتى إعلان النتائج من حيث تأهيل الطلاب من خلال البرامج التدريبية على أيدي مدربين مؤهلين وذوي خبره في مجال العلوم والرياضيات والتدريب، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المسابقة غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو العلوم والرياضيات وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن وتحقيق التكامل بين النشاط والمقررات المدرسية، وأن المسابقة تسعى لتنمية مهارات الطالب في التفكير والمهارات الحسابية وتدريبه على لغة الأرقام.// انتهى //13:54ت م0099