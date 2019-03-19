الخبر 12 رجب1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية أمس ورشة عمل بعنوان "ريادة وابتكار الرائدات في الأعمال" قدمتها مديرة إدارة ريادة الأعمال النسائية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفنان بابطين، بحضور عدد من سيدات الأعمال، وذلك في مقر الغرفة في محافظة الخبر.وأكدت بابطين، خلال الورشة، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم أصحاب المنشآت الصغيرة وتمكينهم من البدء في تطوير مشاريعهم وازالة المعوقات التي تواجههم، مشيرة إلى أن برامج حاضنات ومسرعات الأعمال تعمل على تنوع مصادر الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.وأفادت أن حاضنات الأعمال تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض الغير مباشر، وزيادة رأس مالها وتطوير الاشتراطات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، إضافة إلى تطوير فرص التدريب والتأهيل للعاملين بما يتوافق مع سوق العمل، مشيرة بأن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إنشاء مراكز في جميع مدن المملكة وذلك لتقديم خدمات استشارات وبرامج متخصصة وبرامج تدريبية متخصصة في ريادة الإعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات.//انتهى//13:55ت م0100