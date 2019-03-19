بريدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، يرافقه مدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس يوسف الحربي ، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تكريم وزارة الداخلية في "ملتقى أبشر الخامس" المقام مؤخراً بمدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , إمارة منطقة القصيم نظير تميزها في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها عبر نظام "صوت المواطن" ، ولتحقيق جائزة أفكار للابتكار الحكومي المتميز لعام 2018 من دبي عن مشروع "صوت المواطن" وعلى مستوى المنطقة العربية.ورحب سمو أمير القصيم بهما ، مشيداً بهذه المنجزات التقنية التي حققتها إدارة تقنية المعلومات بالإمارة ويفخر بها الجميع ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , ولصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية , على تشجيعهما الدائم على تطوير الخدمات التقنية لخدمة المستفيدين كافة في المملكة بكل يسر وسهولة , مباركاً سموه هذا الإنجاز الذي تحقق لأمارة المنطقة ، مثنياً على جهود جميع المسؤولين عن مشروع صوت المواطن الذين عملوا بإخلاص لتحقيق هذه المنجزات.وقال سموه : إن نظام "صوت المواطن" يعنى بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين عبر منصة إلكترونية تتيح لهم إرسال ومتابعة البلاغات والمقترحات عن الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة إلكترونياً , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.وعبر مدير عام تقنية المعلومات في إمارة منطقة القصيم المهندس يوسف الحربي ، من جانبه عن بالغ شكره وتقديره لدعم سموه لهم ومتابعته المتواصلة لكل مايخدم التطوير التقني في إمارة المنطقة والبرامج والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، لافتاً الانتباه إلى أن نيل إمارة المنطقة لـ "جائزة خدمة التواصل مع العملاء" في ملتقى أبشر الخامس هي حصاد لما تتلقاه إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة من توجيهات مقدمة من قبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، لخدمة المنطقة وأهلها , داعياً الله أن يوفق الجميع لكل مافيه خير ونجاح.// انتهى //14:11ت م0102