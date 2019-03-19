ينبع 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساختتمت وحدة الخدمات الإرشادية بقسم الإرشاد - بنات - بتعليم ينبع البرنامج التدريبي "مهارات وفنيات تعديل السلوك" اليوم, في مركز التدريب التربوي بينبع البحر، البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، واستهدف أكثر من ٣٠ متدربة من مرشدات الطالبات ومنسوبات التعليم بالمحافظة ، بهدف تنمية قدرات المتدربات على استخدام أفضل الأساليب السلوكية في تعديل المشاكل السلوكية لدى الطالبات.‎وأوضحت رئيسة وحدة الخدمات الإرشادية عائشة ناصر السهلي أنه يمكن تعريف تعديل السلوك أنه التطبيق التربوي لمبادئ التعلم السليم والمشتقة من مبادئ الإسلام الحنيف ونظريات التعلم الحديثة، والمتضمن تقوية السلوك المرغوب فيه وإضعاف أو إطفاء السلوك غير المرغوب فيه.وأضافت السهلي أن هذا البرنامج يرتكز على عدة محاور من أهمها التعرف على مفهوم السلوك وأقسامه وأبعاده، وعلى المشاكل السلوكية وأهداف تعديل السلوك، وتحديد استراتيجيات تعديل السلوك، واكتساب مهارات التعامل مع السلوك غير المرغوب فيه.‎يذكر أن البرنامج تنوعت فيه الأساليب التدريبية بين المحاضرة والمناقشة وورش العمل المختلفة، والتطبيقات الفردية للمتدربات, بالإضافة إلى تنوع وسائل التدريب.وفي ختام البرنامج جرى تسليم الشهادات التقديرية للمتدربات.// انتهى //14:11ت م0103